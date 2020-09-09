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ضبط خمسيني أعد منزله في الطائف لأعمال الدجل والطب البديل
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيم في الطائف أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، (في العقد الخامس من العمر)، أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر.
وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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