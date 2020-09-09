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الحكم بقتل شخصين تابعين لخلية الدالوة الإرهابية في الأحساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم الأربعاء، حكمًا بإعدام شخصين تابعين لخلية الدالوة الإرهابية في الأحساء المسؤولة عن الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 2014.
وقبل أيام أصدرت المحكمة الجزائية أحكامًا ابتدائية بحق المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة في الأحساء، تضمنت السجن 25 عامًا على 3 متهمين ومنعهم من السفر.
كما أصدرت الجزائية حكمًا بـ حد الحرابة على 7 من المتهمين، وتم حينها تحديد موعد لاحق لمحاكمة اثنين من المتهمين.
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