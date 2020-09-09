2020-09-09

مخاوف جديدة من انتشار الطاعون الأسود بعد 3 حالات وفاة في منغوليا

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أُثيرت مخاوف جديدة من انتشار الطاعون الأسود في الصين بعد أن أبلغت دولة منغوليا المجاورة لها عن وفاة الضحية الثالثة بسبب هذا المرض.

وقالت السلطات المحلية إن رجلًا يبلغ 38 عامًا، توفي يوم الاثنين، متأثرا بإصابته بـ الطاعون بعد تناول لحم الغرير الشهر الماضي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه منغوليا حالتي وفاة بسبب الطاعون في أغسطس، مما دفع السلطات إلى فرض إغلاق جزئي وحجر صحي على السكان.

كما أعلنت السلطات المنغولية أن 17 مقاطعة على الأقل من أصل 21 مقاطعة في البلاد معرضة لخطر الطاعون الدبلي، مما أثار مخاوف من انتشار المرض إلى الصين المجاورة.

الطاعون الأسود

ويُعد الطاعون الدبلي، المعروف باسم الطاعون الأسود أو الموت الأسود في العصور الوسطى، أحد أكثر الأمراض تدميراً في التاريخ؛ حيث قتل نحو 100 مليون شخص في القرن الرابع عشر.

وأفادت وكالة أنباء الصين (شينخوا) نقلا عن إدارة الأمراض الحيوانية المصدر بمنغوليا أن الرجل المنغولي أصيب بالطاعون بعد تناول لحوم المرموط في الشهر الماضي.

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وقال المسؤولون إن إجمالي 25 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمريض أظهروا نتائج سلبية للمرض.

وكانت الصين قد أبلغت لأول مرة عن وفاة صبي يبلغ 15 عامًا من مقاطعة جوفي ألتاي الغربية بسبب الطاعون الدبلي، وفي الشهر الماضي، توفي رجل يبلغ 42 عامًا غرب منغوليا.

وحتى الآن، اكتشفت منغوليا، المجاورة للصين وروسيا، 18 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض هذا العام.

ومن ناحية أخرى، أبلغت الصين عن حالتي وفاة بسبب الطاعون منذ يناير، بينما في 6 أغسطس، أكدت لجنة الصحة بمدينة باوتو وفاة أحد السكان بسبب شكل مختلف من المرض قبل أربعة أيام، حيث أُصيب الضحية بـ الطاعون المعوي، حيث يتم مهاجمة الجهاز الهضمي للشخص.

واعترفت الحكومة أن المدينة كانت تواجه وباء محتملًا للطاعون بين البشر.

وقال خبراء الصحة البريطانيون إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الطاعون الدبلي يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر، وبالتالي فمن غير المرجح أن يتسبب في أزمة صحية عالمية على غرار كوفيد-19.

وقال البروفيسور كريستل دونلي، أستاذ علم الأوبئة في إمبريال كوليدج لندن، إن المضادات الحيوية المتاحة بشكل شائع كانت فعالة في علاج الطاعون.



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