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15 مليون نبتة في مشتل مشروع البحر الأحمر بحلول 2030
تم تجميع نحو 38 ألف بذرة من شجرة الأكاسيا تورتيليس
متابعات الخليج 365 - الرياض
جمع موظفو مشتل مشروع البحر الأحمر نحو 38 ألف بذرة من شجرة الأكاسيا تورتيليس حتى الآن.
وقال الحساب الرسمي لمشروع البحر الأحمر على موقع تويتر، إنه يجري العمل على زراعة 15 ألف نبتة محلية في المشتل الذي سيوفر 15 مليون شتلة بحلول عام 2030.
ما هي شجرة الأكاسيا تورتيليس؟
وتنتشر شجرة الأكاسيا تورتيليس في كل مناطق الوطن العربي بما فيها المشرق العربى والمغرب العربي ووادي النيل وشبه الجزيرة العربية إضافة إلى معظم مناطق شرق إفريقيا، وهي غالبًا تتوغل عميقًا في الصحراء.
وتنمو شجرة “السمر” فوق الكثبان الرملية والأسطح الصخرية وفي قيعان الأودية الطينية، وتتحاشى المناطق التي تغمرها مياه السيول موسميًا، وهي شجرة شديدة الاحتمال للجفاف وتكتفي بمقدار هطول سنوي يتدنى إلى 40 ملليمترًا، وتقبل هطولًا يصل إلى 1200 مللميتراً، وتحتمل فترات جفاف تتراوح بين شهر واحد واثني عشر شهرًا.
والشجرة محبة للتربة القلوية ولها القدرة على استعمار التربة الملحية والجبسية أيضا. وللشجرة جذر وتدي عميق يتغلغل في التربة الرملية وقد يصل إلى 35 مترًا في جنوب الصحراء الكبرى.
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