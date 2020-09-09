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2020-09-09 أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية عيار 21 سجل 203.49 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية 232.55 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار عيار 22 مبلغ 213.18 ريال. Advertisements وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 203.49 ريال، وسجلت أسعار عيار 18 مبلغ 174.42 ريال، فيما سجل سعر عيار 14 مبلغ 135.66 ريال. وبالنسبة إلى سعر المعدن النفيس عيار 12 فسجل 116.28 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 7,232 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,628 ريالًا.



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