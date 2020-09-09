، ضحايا "الجائحة".. 900 ألف حتى الآن وأمريكا "المتضرر الأكبر" ،

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حصد تفشي وباء كورونا حول العالم، أرواح نحو 900 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 27.5 مليون شخص.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي الوباء؛ حيث توفي فيها نحو 190 ألف شخص؛ فيما تم تسجيل أكثر من 6.3 مليون إصابة.
وسجلت الهند نحو 4.4 مليون إصابة، وحصد فيها الوباء أرواح 74 ألف شخص؛ بحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جنوز هوبكنز"، اليوم الأربعاء.
وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالميًّا؛ حيث سجلت نحو 4.2 مليون إصابة، وتجاوز عدد الوفيات فيها حتى الآن 127 ألفًا.
ووفق "روسيا اليوم"، تحتل روسيا المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات؛ إذ سجلت مليونًا و30 ألف إصابة؛ ولكن يعتبر عدد الوفيات فيها قليلًا نسبيًّا؛ إذ لم يتجاوز 18 ألفًا منذ بدء تفشي الوباء.
وفي المكسيك حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 68 ألف شخص؛ فيما تجاوز عدد الإصابات 640 ألفًا حتى الآن.
وفي أوروبا، تعتبر بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا من أكثر الدول تضررًا جراء تفشي الوباء؛ حيث سجلت بريطانيا نحو 42 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا؛ حيث حصد الوباء أرواح أكثر من 35 ألف شخص، وفي فرنسا توفي نحو 31 ألفًا، وبلغت حصيلة الوفيات في إسبانيا نحو 30 ألفًا منذ بدء تفشي الوباء.فيروس كورونا الجديد
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 12:27 PM
فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 27.5 مليون شخصضحايا "الجائحة".. 900 ألف حتى الآن وأمريكا "المتضرر الأكبر"
حصد تفشي وباء كورونا حول العالم، أرواح نحو 900 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 27.5 مليون شخص.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي الوباء؛ حيث توفي فيها نحو 190 ألف شخص؛ فيما تم تسجيل أكثر من 6.3 مليون إصابة.
وسجلت الهند نحو 4.4 مليون إصابة، وحصد فيها الوباء أرواح 74 ألف شخص؛ بحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جنوز هوبكنز"، اليوم الأربعاء.
وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالميًّا؛ حيث سجلت نحو 4.2 مليون إصابة، وتجاوز عدد الوفيات فيها حتى الآن 127 ألفًا.
ووفق "روسيا اليوم"، تحتل روسيا المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات؛ إذ سجلت مليونًا و30 ألف إصابة؛ ولكن يعتبر عدد الوفيات فيها قليلًا نسبيًّا؛ إذ لم يتجاوز 18 ألفًا منذ بدء تفشي الوباء.
وفي المكسيك حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 68 ألف شخص؛ فيما تجاوز عدد الإصابات 640 ألفًا حتى الآن.
وفي أوروبا، تعتبر بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا من أكثر الدول تضررًا جراء تفشي الوباء؛ حيث سجلت بريطانيا نحو 42 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا؛ حيث حصد الوباء أرواح أكثر من 35 ألف شخص، وفي فرنسا توفي نحو 31 ألفًا، وبلغت حصيلة الوفيات في إسبانيا نحو 30 ألفًا منذ بدء تفشي الوباء.
، ضحايا "الجائحة".. 900 ألف حتى الآن وأمريكا "المتضرر الأكبر" ،
المصدر : الخليج 365
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