شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف طلبات الترشيح للإيفاد الداخلي لغير الأطباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إيقاف طلبات الترشيح للإيفاد للدراسة بالداخل لغير الأطباء لجميع الفئات الوظيفية والتخصصات والدرجات العلمية.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك باستثناء ترشيح المقبولين ببرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ فيما قررت إعادة دراسة احتياج الوزارة وقطاعاتها المختلفة من الكوادر بما يتفق والمهام المختلفة.
وأكدت وزارة الصحة، أن القرار جاء بعد توصية من لجنة تدريب وإيفاد وابتعاث منسوبي الوزارة للكوادر الصحية.
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