شكرا لمتابعة خبر عن إصدار حكم بإعدام شخصين تابعين لخلية الدالوة الإرهابية بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

أصدرت المحكمة المختصة اليوم الأربعاء حكماً بإعدام شخصين تابعين لخلية الدالوة الإرهابية في الأحساء .

وكانت المحكمة الجزائية أصدرت عدد من الأحكام القضائية الابتدائية حول قضية هجوم الدالوة ومنها السجن 25 عاما لثلاثة متهمين ومنعهم من السفر، كما أعلنت المحكمة الجزائية عن إصدار حد الحرابة على 7 من المتهمين ، وفقاً للعربية .

ومن المعروف أن هذه الخلية كانت تخطط لعمليات إرهابية تحت مسمى عمليات " الذئب المنفرد " لإثارة الفتنة الطائفية واستهداف رجال الأمن وإستخدام المتفجرات وغيرها من العمليات الإجرامية .

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