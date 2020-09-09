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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: استمرار تشكل السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان والباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تستمر التوقعات بتشكل السحب التي قد تكون ممطرة.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك على أجزاء من مرتفعات عسير، وجازان، والباحة، وربما تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
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