تقويم التعليم تعقم مقرات الإختبارات المحوسبة إستعدادا لإستقبال الطلاب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعتزم هيئة تقويم التعليم و التدريب التعاقد مع متعهد لإجراء عمليات تعقيم ونظافة مقرات الاختبارات المحوسبة للهيئة استعداد لإستقبال الطلاب.
وأوضحت الهيئة بأنها تهدف بذلك تطهير وتعقيم ونظافة مقرات الهيئة ومبانيها، من خلال النظافة الدورية لمعالجة أي قصور أو خلل قد ينشأ من سوء الإستهلاك، وأخذ كامل الإحتياطات لسلامة المختبرين وفق الوطن.
وكان حساب "المستفيدين" قد أكد في وقت سابق بأنه يمكن تعديل او حذف تسجيل "المحسوب" قبل موعد الإختبار بـ48 ساعة فقط، من خلال الملف الشخصي وأضاف بأن الإعلان عن النتائج يستغرق يومي عمل وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الإختبار، مشيرة إلى أن أداء الإختبار لا يتم من البيت ولكن في المقرات المحوسبة.
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