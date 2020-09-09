فيديو لوافد من جنسية إفريقية يستعرض مبالغ مالية كبيرة ومطالبات بالتحقيق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استعراض شخص من جنسية إفريقية بمبالغ كبيرة من الأموال. وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استعراض شخص من جنسية إفريقية بمبالغ كبيرة من الأموال. وأظهر الفيديو الشخص يتراقص على أنغام الموسيقى داخل مقر سكنه في إحدى مناطق المملكة، وفي يده مبالغ مالية كبيرة من فئة الـ 500 ريال. وأكد ناشطون أن الاستعراض بهذه المبالغ وراءه فساد مصدر كسب غير مشروع، مطالبين بالتقصي والتحقيق حول مصدر هذه الأموال.

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