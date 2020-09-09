شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تتيح تطبيق «الروضة الافتراضية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت وزارة التعليم، مساء أمس الثلاثاء، تطبيق الروضة الافتراضية للأطفال، الذي يحوي مواد تعليمية مشوقة، وتجارب علمية متنوعة تعزز من الهوية الوطنية والمهارات والقيم.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن التطبيق متاح ومتوفر على جميع أنظمة التشغيل، ويتم التجسيل لكل طفل بحيث يكون لكل طفل حسابه الخاص، وذلك بعد تسجيل ولي الأمر أولا ليقوم بتسجيل أبنائه بعد ذلك.

وكشفت الوزارة، عن دليل المستخدم والتي يبدأ بـ "شاشة للبدء" فمن خلال هذه الصفحة سيتم التأكد بأن المستخدم هو ولي الأمر وليس الطفل، ثم تسجيل الدخول عن طريق إدخال الهوية الوطينة وكلمة المرور، وإنشاء حساب جديد عن طريق إدخال البيانات المطلوبة في الأيقونة حيث ستظهر معلومات ولي الأمر قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم استكمال التسجيل.

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ويمكن استعادة كلمة المرور من خلال الضغط على نسيت كلمة المرور ومن ثم إدخال الهوية الوطنية أو البريد الإلكتروني المسجل في التطبيق وسيتم إرسال كلمة المرور الجديدة على البريد الإلكتروني، فيما يمكن تغيير كلمة المرور من القائمة الجانبية لولي الأمر ثم استكمال البيانات المطلوبة.

وتتم إضافة طفل جديد بعدما يظهر لك اسم الطفل رباعي ويقوم ولي الأمر باستكمال البيانات، ويمكنك إضافة متابع لمسيرة طفلك كوالدته أو معلم خاص بالنقر على "إضافة تابع" وتعبئة البيانات المطلوبة وستظهر لك الحسابات التي قمت بإضافتها، كما يمكنك إيقاف حساب المتابع أو حذفه.

ومن الممكن مشاهدة التقرير التفصيلي عن مشاهدة طفلك والتي تشمل مدة الاستخدام ومتوسط الاستخدام اليومي والأسبوعي وأيضًا السنوي، كما تستطيع إدارة الملفات حينما تظهر لك شاشة تحتوي على ملفات الأطفال المسجلين باسم ولي الأمر ومنها يمكن لولي الأمر معرفة نقاط الطفل المكتسبة، وتعديل البيانات وقراءة التقارير والاطلاع على محتوى الروضة الافتراضية، فيما يمكن إضافة طفل وبحد أقصى 5 أطفال ما بين 3 إلى 6 سنوات.