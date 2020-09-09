شكرا لمتابعة خبر عن العمر المسموح به للأعزب لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج مساند لخدمات العمالة المنزلية أن الأعزب أو العزباء من الفئات المستحقة للإستقدام وإستخراج تأشيرة العمالة المنزلية .
وأكد البرنامج أنه يجب ألا يقل سن الأعزب أو العزباء عن 24 عام للإستقدام واستخراج التأشيرة عبر" مساند " وفي حال كان السن أقل من ذلك لن يتم تفعيل الطلب .
ويوفر برنامج " مساند " إستخراج التأشيرات للعمالة المنزلية بمسمياتها المختلفة " عاملة منزلية ، عامل منزلي ، سائق ، مربية ، ممرضة منزلية ، ممرض منزلي " بسهولة ويسر دون الإضطرار لإجراءات المكاتب .
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