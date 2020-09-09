«الموارد البشرية»: التحقيق في واقعة إساءة منشأة للموظفات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، على مقطع فيديو متداول يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات. علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، على مقطع فيديو متداول يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات. وأكدت الوزارة، على أنه يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام.

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