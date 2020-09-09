شكرا لمتابعة خبر عن طرق الإستعلام عن مخالفات المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية عن ثلاث طرق للإستعلام عن المخالفات المرورية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين ، وهي كالتالي :

1- الإستعلام برقم اللوحة : فبعد الدخول على حسابك بالمنصة اختر " خدمة المرور ثم الإستعلام المتواجد بالصفحة ثم الإستعلام عن الرخصة بواسطة رخصة المركبة ثم أدخل رقم لوحة المركبة ثم أدخل البيانات المطلوبة وانقر على زر المخالفات " ، وستظهر بيانات المخالفات بالميعاد والمكان .

2- الإستعلام برقم المخالفة : بعد الدخول على حسابك اختر " الخدمات المرورية ، ثم الإستعلام عن مخالفة مرور ، ثم اكتب رقم المخالفة ، ثم تتبع الخطوات لظهور كافة البيانات عنها .

3- الإستعلام عن طريق موقع الداخلية : بعد تسجيل الدخول على الموقع اختر " مخالفات مرورية ثم المخالفة المراد الإستعلام عنها ، ثم اكتب رقم الهوية ، اكتب الرقم الخاص بك المتواجد في صفحة الموقع ثم زر تم ، وسيتم الإنتقال إلى صفحات الإستعلامات وبها بيانات المخالفات المرورية .