شكرا لمتابعة خبر عن طرق الإستعلام عن مخالفات المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية عن ثلاث طرق للإستعلام عن المخالفات المرورية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين ، وهي كالتالي :
1- الإستعلام برقم اللوحة : فبعد الدخول على حسابك بالمنصة اختر " خدمة المرور ثم الإستعلام المتواجد بالصفحة ثم الإستعلام عن الرخصة بواسطة رخصة المركبة ثم أدخل رقم لوحة المركبة ثم أدخل البيانات المطلوبة وانقر على زر المخالفات " ، وستظهر بيانات المخالفات بالميعاد والمكان .
2- الإستعلام برقم المخالفة : بعد الدخول على حسابك اختر " الخدمات المرورية ، ثم الإستعلام عن مخالفة مرور ، ثم اكتب رقم المخالفة ، ثم تتبع الخطوات لظهور كافة البيانات عنها .
3- الإستعلام عن طريق موقع الداخلية : بعد تسجيل الدخول على الموقع اختر " مخالفات مرورية ثم المخالفة المراد الإستعلام عنها ، ثم اكتب رقم الهوية ، اكتب الرقم الخاص بك المتواجد في صفحة الموقع ثم زر تم ، وسيتم الإنتقال إلى صفحات الإستعلامات وبها بيانات المخالفات المرورية .
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