شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح المقصود بالحديث الشريف «الغلامُ مرتهنٌ بعقيقِته» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء ، معني حديث الرسول صلوات الله عليه وسلم " الغلامُ مرتهنٌ بعقيقِته يُذبح عنه يومَ السابعِ، ويسمَّى، ويحلقُ رأسه" بأنه يعني أن كل مولود يكون محبوسا عن خير يراد به حتى تذبح عقيقته.

وتابع الخثلان بأن العلماء اختلفوا فيما بينهم عن المقصود بالخير، فالبعض أرجع ذلك للشفاعة لوالديه، إلا أن ذلك لا دليل عليه، مردفا بأن هذة الأمور تعرف عن طريق الوحي، والله أعلم بحقيقته.

وبين الخثلان بأن الحديث الشريف يؤكد فضل العقيقة وأهميتها، فالغلام مرتبط بعقيقته وإن لم تذبح فان الخير يحبس عنه.