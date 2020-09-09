شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «سوداني» محاصر بمياه الفيضان يوجه «رسالة من القلب» لخادم الحرمين والمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرطوم (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول موقف مواطن سوداني حرص على توجيه كلمات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة بعد مساندة المملكة للسودان في محنته .

وأظهر الفيديو المواطن المحاصر بمياه الفيضان وهو يثني على جهود المملكة في إرسال المساعدات ويغمر الملك سلمان بالدعوات جزاء الموقف الإنساني المعهود له في كوارث الدول .

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أرسل 90 طن مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لأكثر من 30 ألف فرد وكذلك المساعدات في عمليات نزح المياه وإقامة الخيام بعد الفيضان العنيف الذي دمر آلاف المنازل وقتل ما يزيد عن 100 شخص وعشرات الإصابات .