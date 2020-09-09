جهات أمنية تدعم بلدية ظهران الجنوب في تحرير 30 ألف متر من التعديات

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 30 ألف متر مربع مُتعدى عليها في مركز الثويلة والضحضاح جنوب المحافظة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية بالبلدية رصدت خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية جنوب المحافظة مكونة من عقوم ترابية ومسوحات مسورة بالأحجار؛ حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبَّقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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