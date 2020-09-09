وزارة الموارد البشرية تحدد كيفية التعامل مع خطأ رفع ملف الأجور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات رفع ملف الأجور عند وجود خطأ في الخدمة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «نواجه مشكلة عند رفع ملف الأجور؛ حيث تظهر رسالة (خطأ في التوقيع الرقمي) ولم نستطع رفع الملف منذ أسبوع».

وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر» قائلًا: «عليك إعادة توثيق الملف من البنك ومن ثم إعادة رفع الملف دون فتحه».

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