«الجوازات» تحسم رسوم أبناء المرافقين المولودين في السعودية

تحت كفالة المقيمين الخاضعين للقطاع الخاص

حسمت المديرية العامة للجوازات موقف رسوم الاستحقاق المالي الخاصة بالتابعين والمرافقين، والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين الخاضعين للقطاع الخاص، مؤكدةً أنها «واجبة على العموم». جاء ذلك ردًّا على سؤال لأحد الأشخاص غرد به في الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ إذ تساءل: «السلام عليكم، هل الأبناء المرافقون المولودون بالمملكة معفيون من دفع رسوم المرافقين؟». وردَّت المديرية العامة للجوازات «أهلًا بك، الاستحقاق المالي لعموم التابعين والمرافقين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين الخاضعين للقطاع الخاص».:

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