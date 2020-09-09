وظائف لـ"الرجال فقط" في أمانة جدة بالسعودية

وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية أعلنت أمانة جدة عن توفر (165) وظيفة شاغرة بنظام التعاقد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوظائف تشترط أن يكون المتقدم إليها من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، ولفتت إلى أنه يحق للرجال فقط التقدم للعمل في هذه الوظائف.

​ومن بين الوظائف المطلوبة بحسب أمانة جدة، "خبير بيئي – شاغرين، ومدير عمليات المرادم – شاغر واحد، ومدير عمليات النظافة – شاغر واحد، ومدير مشروع – شاغر واحد، ومشرف ميداني للنظافة – 20 شاغر، ومهندس مدني – شاغر واحد، ومحلل إحصائي – شاغرين، ومراقب نظافة – 120 شاغر، ومشرف آليات ومعسكرات ومحطات انتقالية – 6 شواغر، ومشرف على الرقابة الآلية ونظم جغرافية – شاغر واحد، ومشرف ميداني للمرادم – 8 شواغر، ومشغل برامج – شاغرين".

ونشرت الأمانة رابط يمكن من خلاله التقديم على الوظائف الشاغرة، على أن يبدأ للتقديم الثلاثاء المقبل ولثلاثة أيام فقط.