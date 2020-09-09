السعودية اليوم / أمانة حائل ‏تواصل حملاتها المكثفة على عدد من المحلات والمطاعم ‏ ‏



حائل 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس ‏

تواصل أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة ‏لها حملاتها المكثفة على عدد ‏من المحلات والمطاعم للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية ‏والتزامها ‏بالتقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وتم خلال الحملات, إغلاق ‏‏8 محلات بدون تراخيص و تغريم 20 محل ‏استغلت ‏الأرصفة خارج المحل ‏ومخالفة عدد من المطاعم على تدني ‏مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين ‏‏.‏

كما قامت الفرق الرقابية بحمله على الملاحم للتأكد من تطبيقها ‏لكافة ‏الاشتراطات البلدية والتزامها بالتقيد ‏بالإجراءات ‏الاحترازية حيث تم ‏مصادرة 300 كجم لحوم مجهولة المصدر .‏ ‏

‏// انتهـى // ‏

11:40ت م

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حائل 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس ‏تواصل أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة ‏لها حملاتها المكثفة على عدد ‏من المحلات والمطاعم للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية ‏والتزامها ‏بالتقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ‏‏.‏وتم خلال الحملات, إغلاق ‏‏8 محلات بدون تراخيص و تغريم 20 محل ‏استغلت ‏الأرصفة خارج المحل ‏ومخالفة عدد من المطاعم على تدني ‏مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين ‏‏.‏كما قامت الفرق الرقابية بحمله على الملاحم للتأكد من تطبيقها ‏لكافة ‏الاشتراطات البلدية والتزامها بالتقيد ‏بالإجراءات ‏الاحترازية حيث تم ‏مصادرة 300 كجم لحوم مجهولة المصدر .‏ ‏‏// انتهـى // ‏11:40ت م0053

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