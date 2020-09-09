السعودية اليوم / وزير السياحة يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تواصل الوزارة مع منظمة السياحة العالمية بشأن الأكاديمية العالمية لتدريب العاملين في قطاع السياحة



الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

رفع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إثر موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية لافتتاح مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض، وإتمام الترتيبات اللازمة لإنشاء أكاديمية عالمية مختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة.

وأكد الخطيب، أن ذلك يجسد اهتمام القيادة بقطاع السياحة في المملكة، وأن العمل من خلال منظومة تعاون دولية يوفر بيئة احترافية ترفع من جودة الخدمات المقدمة للسياح وتسهم في توفير المعلومات اللازمة التي تثري العمل في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ستعمل على وضع الأسس والمعايير التي تمكن الأكاديمية من أن تكون ضمن أفضل الأكاديميات السياحية في العالم.

وأوضح معاليه، أن المملكة خلال قيادتها مجموعة العشرين سعت عند مناقشة مستقبل السياحة إلى استحضار اهتمامات كل الأشقاء في المنطقة، وتم وضع مبادرات تهدف لتعافي القطاع السياحي على مستوى العالم بعد جائحة

وعبر معاليه عن تفاؤله بأن تسهم المملكة مع المنظمة في إطلاق مجموعة مبادرات لتطوير قطاع السياحة في المنطقة.

// انتهى //

11:37ت م

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الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسرفع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إثر موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية لافتتاح مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض، وإتمام الترتيبات اللازمة لإنشاء أكاديمية عالمية مختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة.وأكد الخطيب، أن ذلك يجسد اهتمام القيادة بقطاع السياحة في المملكة، وأن العمل من خلال منظومة تعاون دولية يوفر بيئة احترافية ترفع من جودة الخدمات المقدمة للسياح وتسهم في توفير المعلومات اللازمة التي تثري العمل في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ستعمل على وضع الأسس والمعايير التي تمكن الأكاديمية من أن تكون ضمن أفضل الأكاديميات السياحية في العالم.وأوضح معاليه، أن المملكة خلال قيادتها مجموعة العشرين سعت عند مناقشة مستقبل السياحة إلى استحضار اهتمامات كل الأشقاء في المنطقة، وتم وضع مبادرات تهدف لتعافي القطاع السياحي على مستوى العالم بعد جائحة كورونا ، ومن ذلك إيجاد منصة لتبادل الخبرات في هذا المجال على مستوى العالم، حيث أخذت المملكة بذلك من خلال طرح مبادرة محلية لإنعاش القطاع السياحي عبر موسم صيف السعودية الذي غطى ثمان وجهات داخل المملكة، وحظي بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين كما حظي بإشادة من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال زيارته للمملكة وجولته في عدد من وجهات صيف السعودية الأسبوع الماضي.وعبر معاليه عن تفاؤله بأن تسهم المملكة مع المنظمة في إطلاق مجموعة مبادرات لتطوير قطاع السياحة في المنطقة.// انتهى //11:37ت م0051

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