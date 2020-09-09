السعودية اليوم / تسجيل 293 إصابة جديدة بكورونا في تونس



تونس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 293 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 5417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 حالة وفاة .

// انتهى //

11:35ت م

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تونس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجّلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة .وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 5417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 حالة وفاة .// انتهى //11:35ت م0050

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