السعودية اليوم / استئناف التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في مصر



القاهرة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

واصل الناخبون المصريون (في الداخل) لليوم الثاني على التوالي، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى 14 محافظة مصرية.

وتجرى منافسات هذه الجولة على 26 مقعدًا بالنظام الفردي بين 52 متنافسًا، ومن المقرر بدء عمليات الفرز عقب غلق أبواب اللجان مباشرة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت أمس انتظام التصويت في اليوم الأول من عملية التصويت، ولم يتم رصد أي معوقات أو مخالفات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية على مستوى المحافظات التي تجرى بها عمليات الاقتراع.

يشار إلى أن نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأربع لنظام القوائم، وفوز 74 مرشحًا بالنظام الفردي في 27 محافظة مصرية.

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11:27ت م

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