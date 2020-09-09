السعودية اليوم / "تعلم أطفالنا .. مسؤولية مشتركة" لقاء افتراضي بتعليم نجران



نجران 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة رياض الأطفال أمس، لقاءً افتراضياً بعنوان "تعلم أطفالنا .. مسؤولية مشتركة"، استهدف مشرفات وقائدات رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة، وذلك عبر تطبيق برنامج زووم.

وتناول اللقاء عدة محاور منها: التعريف بخطوات التسجيل في الروضة الافتراضية، وطرق وأساليب تدريس الأطفال عن بعد، ومهام ومسؤوليات ولي الأمر والقائدة والمشرفة والمعلمة.

// انتهى //

11:19ت م

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