السعودية اليوم / روسيا تسجل 5218 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 5218 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في روسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.041.007 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.135 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 856.458 حالة .

// انتهى //

11:10ت م

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موسكو 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 5218 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 142 حالة وفاة .وأفادت السلطات الصحية في روسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.041.007 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.135 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 856.458 حالة .// انتهى //11:10ت م0042

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