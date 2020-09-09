السعودية اليوم / ‏4957‏ مستفيداً ‏من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحائل



حائل 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

قدمت مراكز التحفيظ والدور النسائية ‏في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل -عن بعد- خلال 6 أشهر الماضية, العديد من البرامج شملت ‏264‏ حلقة منها ‏97‏ للبنين و ‏167‏ للبنات.

وأوضح مدير الشؤون التعليمية بالجمعية صالح بن إبراهيم العبيشي أن إجمالي عدد المستفيدين ‏4957‏ منهم 2110 بنين و 2847 بنات, فيما بلغ عدد أوجه الحفظ 39287 وجهاً, وعدد أجزاء الحفظ 1961 جزءاً، كما بلغ عدد أوجه المراجعة 98707 أوجه وعدد أجزاء المراجعة 4928 جزءاً.

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11:03ت م

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