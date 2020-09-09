السعودية اليوم / الأرصاد ": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة تبوك



تبوك 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية وتكوّن سحب رعدية على تبوك ومحافظة أملج.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – من الساعة الـ 1 ظهراً حتى الساعة 8 مساءً.

// انتهى //

10:17ت م

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