السعودية اليوم / "الاعتصام بالكتاب والسنة" كلمة ينظمها فرع الشؤون الإسلامية بنجران غداً



نجران 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوديعة غداً، كلمة بعنوان "الاعتصام بالكتاب والسنة"، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية في "تويتر".

وتأتي الكلمة التي يقدمها سعيد بن هليل الشمري، بعد صلاة المغرب، ضمن برنامج "لحمة وطن 3" الذي ينظمه الفرع لتعزيز اللحمة الوطنية لدى أفراد المجتمع.

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10:06ت م

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