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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر "مسيرة" حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة السعودية والان مع التفاصيل
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قوله: " إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة".
ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية والتي يتصدى لها التحالف باعتراض عدد من الطائرات بدون طيار، وكذلك تدمير العديد من الزوارق المفخخة.
ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، والتجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف أنها أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.
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