شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتيح تطبيق "الروضة" الافتراضية لتعليم الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أتاحت وزارة التعليم تطبيق الروضة الافتراضية لتعلم الطفل ذاتياً بإشراف ومتابعة ولي الأمر، من خلال الاستفادة من محتوى إثرائي يدعم مهاراته النمائية.

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