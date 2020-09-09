شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تحقق في مقطع الإساءة للموظفات والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية ناصر الهزاني إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام.

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