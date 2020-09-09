شكرا لقرائتكم خبر عن 77 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

قدّمت عيادات "تطمن" في الأحساء خدماتها لعدد 77608 مستفيدين منذ بدء العمل بها وحتى الآن، من خلال المركز الصحية بالصالحية، والبندرية، وحزم المبرز، والشعبة، والجشة، والمركز، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، بدون حجز موعد سابق.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، أو فقدان حاسة الشم والتذوق، أو ضيق في التنفس، أو احتقان الحلق أو سعال، أو ألم في الظهر، أو إسهال.