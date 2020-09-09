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ما السن القانونية لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية؟
حسب ضوابط الاستقدام يشترط بلوغ سن 24 عامًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد برنامج مساند على استفسار بشأن السن القانونية لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية.
وقال الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية (مساند) في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: إنه بحسب ضوابط الاستقدام، يشترط على الأعزب/العزباء أن يبلغ 24 سنة لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية.
في سياق آخر، أوضح مساند أنه تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية، ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم تكن له مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحَّل إلى بلده على حساب الدولة.
وتابع البرنامج: تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى، وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل.
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