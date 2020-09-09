%84 من إجمالي طلاب المراحل الدراسية الثلاث استفادوا من منصة مدرستي

2020-09-09

متابعات الخليج 365 – الرياض

عكست الأرقام والإحصائيات الخاصة بأعداد الطلاب الذين استفادوا من منصة مدرستي للتعليم عن بعد في المدارس الحكومية مدى النجاح الذي حققته وزارة التعليم في خطتها للعملية التعليمية عن بعد في عام دراسي استثنائي يأتي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت إحصاءات المنصة عن مدى قدرة الوزارة وبدعم وشراكة من الأسر وأولياء الأمور وتفاعل المعلمين والمعلمات وقادة المدارس وتمكنها من استيعاب ملايين الطلاب والطالبات في منصة واحدة، إلى جانب توفير البدائل المناسبة لاستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد لمن لا يتوفر لديه إنترنت أو جهاز ذكي، من خلال توفير 23 قناة عين للدروس، وأرشفتها في اليوتيوب للرجوع إليها في أي وقت

%84 من الطلاب استفادوا

وأظهرت الإحصائيات أن نحو 4,215,027 طالبًا وطالبة يمثلون 84% من إجمالي الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الثلاث البالغ عددهم 5.020.088 استفادوا من المنصة.

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كما استفاد من المنصة – بحسب الإحصائيات – نحو 411,963 معلمًا ومعلمة و20,709 من قائدي المدارس في مختلف المناطق والمحافظات.

تضاعفت أعداد الدروس

وارتفع عدد الدروس الافتراضية من 37,081 درسًا خلال يوم الأحد الماضي ليصل إلى 1,324,758 درسًا حتى أمس الثلاثاء، بارتفاع يصل إلى الضعفين ونصف الضعف ونسبة 280%، فيما بلغ عدد مشاهدي قناة عين يوتيوب 99 مليون مشاهدة إلى اليوم.

وبلغ عدد الواجبات المنزلية للطلاب والطالبات عبر المنصة حتى أمس أيضا 696,497 واجبًا مدرسيًا، فيما بلغ إجماليها خلال يومي الأحد والاثنين مجتمعين 972,444 واجبًا.

وسجلت المنصة أمس الثلاثاء ارتفاعًا في أرقام المستفيدين بلغ نسبة 140% عن أسبوع التهيئة الأول والذي بلغ فيه عدد المستفيدين 2,989,908 طلاب وطالبات.

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