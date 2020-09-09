بخسائر 80 مليار.. سهم تسلا يسجل أسوأ هبوط يومي في تاريخه

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

نال سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا أكبر خسارة يومية في تاريخ الشركة منذ الإدراج وسط موجة بيع قياسية من قبل المستثمرين بعد موجة الصعود القياسية الأخيرة التي شهدها السهم رغم جائحة كورونا.

وتراجع السهم بنحو 21% في تعاملات الثلاثاء، وهي أكبر وتيرة هبوط يومية منذ دخول الشركة إلى سوق المال الأميركي، لتهبط القيمة السوقية للشركة لنحو 307.7 مليار دولار ولكن سهم الشركة لا يزال مرتفعًا منذ مطلع العام الجاري بنحو 300% ما يجعل الشركة أكبر من عمالقة صناعة السيارات العالمية على غرار تويوتا وفولكس فاغن، بحسب ما ذكرته شبكة CNBCالأميركية.

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ويشهد السهم تراجعات حادة منذ نهاية الأسبوع الماضي مع خيبة آمال المستثمرين بشأن إدراج الشركة في مؤشر S&P500، إذ أعلنت اللجنة المعنية بشركات المؤشر عن ضم شركة التجارة الإلكترونية Etsy وشركة Teradyne للصناعات الدوائية، فيما لم يشمل الإعلان ضم شركة تسلا كما كان متوقعًا في أوساط المستثمرين على نطاق واسع.

وتراجع سهم تسلا في تعاملات الجمعة الماضية بنحو 7% ليستكمل موجة هبوطه في جلسة الثلاثاء، إذ كانت أسواق المال في أميركا في عطلة رسمية يوم الاثنين في ذكرى الاحتفال بعيد العمال.

واستمرت غالبية تعاملات السهم الأسبوع الماضي بالتراجع بعد الإعلان عن تخفيض مساهم كبير في الشركة وهو بيلي غيفورد لحصته ما دون 5% التزاما بقواعد سوق المال الأميركية وذلك بعد تجزئة السهم اعتبارا من جلسة 31 أغسطس أب الماضي بمعامل تجزئة خمسة أسهم لكل سهم واحد في الشركة.

وأعلنت شركة تسلا يوم أمس الثلاثاء عن بيع أسهم بقيمة 5 مليارات دولار، وهو الإصدار الذي تم الإعلان عنه في مطلع الشهر الجاري.



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