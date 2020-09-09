سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9/8 / 2020 في البنوك المصرية والأجنبية “تحديث الساعة”

نقدم لكل متابعينا على موقع معاك يا وطن وكل المهتمين بأسعار العملات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات البنوك، وكذلك سعر الريال السعودي فى السوق السوداء، ومن خلال هذا المقال سنعرض لأسعار الريال السعودي شراءً وبيعا في جميع البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

ويتحدد سعر الريال السعودي من عملية العرض والطلب عليه، خاصة وأنه يرتبط باقبال كبير عليه في موسم أداء العمرة والحج، وتعد هذه الفترة أكبر أوقات العام التي يتم فيها تزايد الطلب على شراء الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم

نتابع معكم سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والأجنبية، ويلاحظ وجود اختلافا طفيفا بين كل بنك وآخر ويأتي هذا لعملية العرض والطلب على الريال السعودي في بنك عن غيره، حيث يزداد إقبال المصريين على شراء الريال السعودي قبل سفرهم إلى السعودية وذلك من أجل أداء مناسك العمرة، أو قيامهم بأداء مناسك الحج خاصة قبل الذهاب والسفر إلى الأراضي المقدسة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية

نقدم لكم تحديث يومي لسعر الريال السعودي وذلك في البنوك المصرية والأجنبية من خلال الجدول التالي الذي يوضح أسعار الشراء والبيع للريال السعودي في جميع البنوك يوميا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.25 اتش اس بى سى HSBC أقل سعر للبيع: 4.27 Advertisements بنك قناة السويس البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ اتش اس بى سى HSBC 4.25 4.28 شهرين بنك بلوم 4.25 4.28 شهر واحد المصرف العربى الدولى 4.25 4.28 شهرين البنك المركزى المصرى 4.24 4.28 شهر واحد بنك قناة السويس 4.22 4.27 شهرين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.20 4.28 شهر واحد البنك المصرى الخليجى 4.20 4.28 شهر واحد بنك عودة 4.18 4.28 شهر واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.16 4.28 شهر واحد كريدى أجريكول 4.16 4.28 شهر واحد بنك الإسكندرية 4.16 4.27 شهر واحد بنك الإستثمار العربي AIB 4.16 4.28 شهرين بنك البركة 4.16 4.31 شهر واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 4.15 4.27 شهر واحد بنك التنمية الصناعية 4.15 4.28 شهر واحد بنك الكويت الوطني NBK 4.15 4.28 شهر واحد بنك مصر 4.15 4.27 شهر واحد البنك الأهلي المصري 4.15 4.27 شهر واحد بنك التعمير والإسكان 4.14 4.28 شهر واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 4.14 4.28 شهر واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 4.13 4.28 شهر واحد بنك مصر إيران التنمية 4.12 4.28 شهر واحد المصرف المتحد 4.11 4.27 شهر واحد

وفي النهاية فأننا هنا نأمل أن يكون ما قدمناه لكم عن سعر الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك المصرية كان مفيد للجميع، وأن تكونوا قد عثرتم على ما كنتم تبحثون عنه هنا في مقالنا هذا.

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