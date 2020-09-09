منصة مدرستي: تسجيل الدخول والتفعيل برقم الهوية وكافة الروابط التي تهم الطالب والمعلم وولي الأمر

يبحث الملايين من الطلاب والمعلمين على رابط الموقع الإلكتروني للمنصة التعليمية الجديدة “مدرستي” التي تم تطويرها من قبل وزارة التعليم السعودية في سبيل استمرار العملية التعليمية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على بدء العام الدراسي الجديد 1442 بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد، حيث زادت عمليات البحث بشكل تصاعدي عن كافة الوسائل التعليمية التفاعلية التي أوصت بها الوزارة التعليمية لكل طالب وطالبة، والتي تتمثل في 3 وسائل يجب أن تتوافر عند كل معلم وطالب وولي أمر بدء من منصة مدرستي التعليمية ومرور بمنصة مايكروسوفت تيمز بالإضافة إلى قنوات عين التعليمية الفضائية.

وقد برزت مدرستي كنظام تعليمي جديد تم العمل على تطويرها بناء على منظومة التعليم الموحدة التي دشنتها سابقاً وزارة التعليم كمورد تعليمي إلكتروني إضافي قبل أن يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي بعد تعليق الدراسة الحضورية في المدراس واعتماد التعليم الإلكتروني في ظل الجائحة الوبائية والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

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استمرار مدرستي رغم الصعوبات

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه معظم مستخدمي منصة تعليم مدرستي الجديدة، إلا أن الوزارة ماضية قدماً في الاستمرار بالعمل بها من أجل تعزيز ثقافة التعلم الإلكتروني في المملكة، وهو توجه قد زاد بشكل كبير على مستوى عالمي خلال العام الحالي 2020 باستخدام حلول تقنية مختلف مثل برامج الصفوف الافتراضية كمايكروسوفت أو برنامج زووم الشهير، وهو الأمر الذي دفع الجهات العليا للعمل على تطوير منظومة مدرستي التعليمية الخاصة بالمملكة لتحاكي في خدماتها المدرسة الحضورية.

وتتطلب منصة مدرستي بأن يتم كل عنصر في العملية التعليمة (قائد مدرسة – مشرف – معلم – طالب) بتسجيل حساب جديد في المنصة كخطوة أولى ومن ثم تفعيل حساب مايكروسوفت، لتشكل بعدها مدستي حلقة الوصل التي تربط هذه العناصر إلكترونياً وتعزز التواصل الفعال بينهم مع توفير صفحة رئيسية خاصة لكل منهم تتناسب مع المهام والمسؤوليات والواجبات المنوطة بكل مستخدم للمنصة منهم.

تسجيل جديد في منصة مدرستي وتفعيل الدخول

كان التحدي الأبرز منذ انطلاقة الموقع التعليمي الجديد كيفية التسجيل بشكل صحيح وتفعيل الحساب، وذلك لأن عملية التسجيل تم ربطها بخدمات موقع توكلنا من الحصول على بيانات الدخول لمنصة مدرستي، الأمر الذي وضع صعوبات لدى نسبة كبيرة في أوساط الطلاب وأولياء الأمور، قبل أن تعمل الوزارة على توفير طريقة أكثر سهولة ومرونة من خلال التسجيل بشكل مباشر برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة إلى جانب رقم الجوال من خلال موقع العودة إلى المدارس.

ومن المهم أيضا إلى جانب إتمام تسجيل جديد والدخول إلى مدرستي أن يتم تفعيل حساب مايكروسوفت باستكمال البيانات المطلوبة فور الدخول لأول مرة، وهي خطوة تتطلب إضافة رقم جوال والتحقق منه ليكون الحساب مفعل بشكل كامل.

وتعتبر خطوة تفعيل حساب مايكروسوفت 365 أساسياً من أجل التمكن من الانضمام ومشاهدة الصف الافتراضة مع المعلم والأقران والتفاعل معهم من أجل تعزيز عملية التعليم عن بعد.

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تسجيل الحضور وحل الواجبات في منصة مدرستي

بعد أن يتم الطالب إتمام تسجيله في مدرستي وتفعيل حسابه، يجب عليه أن يتابع بشكل يومي دروسه الافتراضية المقررة له، وحضوره لها بشكل كامل، والضغط على تسجيل الحضور الظاهرة بجانب الدرس، حيث ان الحضور والغياب سيتم رصدها في المنصة وإثباتها في التقارير الخاصة بالطالب أو الطالبة.

وإلى جانب الحضور الإلزامي، يجل على الطالب أن يقوم بمتابعة المهام والواجبات التي يكلفه فيها المعلم، من خلال أيقونة الواجبات التي تظهر للطالب في صفحته الرئيسية، والعمل على استعراضها وحلها قبل انتهاء الوقت المحدد من قبل معلم المادة.

روابط تهم كل معلم وطالب وولي أمر

نظراً لتعدد الموارد التعليمية الإلكترونية، وتعدد الوسائل التفاعلية التي أوصت بها وزارة التعليم، فقد قمنا بجمع كل رابط وموقع يهم الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، حيث يفضل أن يتم إضافتها إلى المفضلة من اجل تسهيل الوصول إليها في أي وقت.

رابط التسجيل برقم الهوية في موقع منصتي مدرستي.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية.

رابط موقع العودة إلى المدارس.

رابط مايكروسوفت تيمز للصفوف الافتراضية.

رابط الكتب الدراسية المقررة لكافة المراحل 1442.

رابط الدعم الفني لمنصة مدرستي.