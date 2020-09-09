أسعار العملات في السعودية اليوم - بالريال والدولار

شهدت أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، استقرارًا أمام غالبية العملات الأجنبية، فيما سجل الدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي.

وفيما يلي أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي:

الدولار الأمريكي: 3.75 ريال سعودي

اليورو الأوروبي: 4.42 ريال سعودي

Advertisements

الجنيه المصري: 0.24 ريال سعودي

الدرهم الاماراتي: 1.02 ريال سعودي

ويعد من أبرز ما يبحث عنه المستثمرون داخل المملكة العربية السعودية هو سعر بيع الريال السعودي بشكل عام، ومعرفة كم سعر الريال السعودي الآن بشكل خاص، وذلك من قبل المواطنين داخل المملكة والوافدين إليها لا سيما في أوقات رحلات العمرة والرحلات السياحية الأخرى التي كانت تستقبلها المملكة قبل جائحة فيروس كورونا .