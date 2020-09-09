شركة سمة تعلن وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في مقرها بالرياض

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تعلن الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة) عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي أول حوكمة وضمان جودة تقنية المعلومات (Senior IT Governance & QA)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة 4 سنوات في (تقنية المعلومات، التخطيط الاستراتيجي، إدارة الأداء، الحوكمة).
الوصف الوظيفي: حوكمة تقنية المعلومات وضمان الجودة مع التركيز على مبادئ حوكمة الشركات وبرامج الحوكمة وأطر إدارة المخاطر والامتثال.
– إداري أول تطبيقات الشركة (Senior Enterprise Applications Admin)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة حاسب) مع خبرة 4 سنوات في مجال دعم تطبيقات تقنية المعلومات بالقطاع المالي.
الوصف الوظيفي: دعم التشغيل الفعال لتطبيقات الشركة وإدارتها بما في ذلك (التكامل، الترقية، الأمان، النسخ الاحتياطي).
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/1/20هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/32cth1Y
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