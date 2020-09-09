البنك الفرنسي يعلن وظائف إدارية للرجال والنساء حملة الثانوية فأعلى

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يعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) حملة الثانوية والبكالوريوس في كل من (الرياض، الجوف، المدينة المنورة) حسب المسميات والشروط التالية:
– صراف – الجوف (Teller)
المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال أو في مجال مشابه.
– مسؤول خدمة عملاء – الرياض (Customer Service Officer)
المتطلبات: شهادة الثانوية العامة مع مهارات في التسويق والتواصل (لا يشترط الخبرة).
– مدير علاقات خدمات أدفانس المصرفية – الرياض (Relationship Manager Advace Banking)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العلاقات وبرامج الولاء.
– مدير علاقات المصرفية المميزة – المدينة المنورة (Relationship Manager Priority Banking)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المصرفية المميزة أو الخاصة وشهادة أو دورة في نفس المجال.
– مسؤول قانوني – الرياض (Officer Legal)
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (القانون) مع القدرة على إدارة وحل المشكلات القانونية والشكاوي المعقدة (لا يشترط الخبرة).
– مديرة علاقات المصرفية المتميزة – الفرع النسائي – الرياض (Relationship Manager Priority Banking – Ladies Branch)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المصرفية المميزة أو الخاصة وشهادة أو دورة في نفس المجال.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام برامج الحاسب الآساسية وبرامج الأوفيس.
– مهارات عالية في التواصل.
– مهارات تحليلية ومهارات في كتابة التقارير.
نبذة عن البنك الفرنسي:
تأسس البنك السعودي الفرنسي كشركة مساهمة سعودية بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 4 يونيو 1977م ومقره الرئيسي في مدينة (الرياض) مع إدارات إقليمية في كل من (جدة) و (الخبر) ويبلغ عدد فروعه أكثر من (85) فرعاً بالإضافة إلى (20) فرع نسائي و (600) جهاز صرافي آلي في مختلف المدن السعودية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/1/20هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3dKpYSF
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