أمانة محافظة جدة تعلن توفر 166 وظيفة متنوعة لحملة جميع المؤهلات

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تعلن أمانة محافظة جدة عن توفر (166) وظيفة متنوعة للرجال (بنظام التعاقد) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في كافة التخصصات حسب المسميات والشروط التالية:
– خبير بيئي (عدد 1)
– مدير عمليات المرادم (عدد 1)
– مدير عمليات النظافة (عدد 1)
– مدير مشروع (عدد 1)
– مشرف ميداني للنظافة (عدد 20)
– مهندس مدني (عدد 1)
– محلل إحصائي (عدد 2)
– مراقب نظافة (عدد 120)
– مشرف آليات ومعسكرات ومحطات إنتقالية (عدد 6)
– مشرف الرقابة الآلية ونظم جغرافية (عدد 1)
– مشرف ميداني للمرادم (عدد 8)
– مشغل برامج (عدد 2)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة الموضحة في تفاصيل كل وظيفة.
– معرفة تامة باستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (وورد، إكسل).
– توفر المهارات الأخرى المطلوبة لكل وظيفة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/1/20هـ عن طريق الرابط: http://bit.ly/2YCHpNi ويستمر حتى الخميس القادم الموافق 1442/1/22هـ.
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