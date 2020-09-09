أمانة محافظة جدة تعلن توفر 166 وظيفة متنوعة لحملة جميع المؤهلات

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تعلن أمانة محافظة جدة عن توفر (166) وظيفة متنوعة للرجال (بنظام التعاقد) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في كافة التخصصات حسب المسميات والشروط التالية:

– خبير بيئي (عدد 1)

– مدير عمليات المرادم (عدد 1)

– مدير عمليات النظافة (عدد 1)

– مدير مشروع (عدد 1)

– مشرف ميداني للنظافة (عدد 20)

– مهندس مدني (عدد 1)

– محلل إحصائي (عدد 2)

– مراقب نظافة (عدد 120)

– مشرف آليات ومعسكرات ومحطات إنتقالية (عدد 6)

– مشرف الرقابة الآلية ونظم جغرافية (عدد 1)

– مشرف ميداني للمرادم (عدد 8)

– مشغل برامج (عدد 2)

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة الموضحة في تفاصيل كل وظيفة.

– معرفة تامة باستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (وورد، إكسل).

– توفر المهارات الأخرى المطلوبة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/1/20هـ عن طريق الرابط: http://bit.ly/2YCHpNi ويستمر حتى الخميس القادم الموافق 1442/1/22هـ.

