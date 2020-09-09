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أصبحت شبكة (الواي فاي) Wi-Fi في المنزل أكثر أهمية من ذي قبل، حيث نحتاج إليها لاتصال العديد من الأجهزة، ابتداءً من الهواتف الذكية، والحواسيب، وأجهزة التلفاز الذكية، حتى كاميرات المراقبة، وغير ذلك الكثير. ولضمان اتصال جميع الأجهزة في المنزل يجب أن تكون ضمن نطاق إشارة الواي فاي التي يبثها جهاز التوجيه.

ولكن نظرًا إلى إضافة المزيد من الأجهزة إلى شبكة الواي فاي المنزلية، واتساع مساحة المنزل، قد تلاحظ أن إشارة الواي فاي ضعيفة في بعض الأماكن، وستبدأ بالبحث عن خطة إنترنت أعلى، أو تفكر في تغيير جهاز التوجيه نفسه، ولكن في الحقيقة يوجد حل آخر عملي وأقل تكلفة، وهو استخدام أحد (أجهزة تقوية إشارة الواي فاي) Wi-Fi range extenders.

تتيح لك أجهزة تقوية إشارة الواي فاي توسيع نطاق الشبكة اللاسلكية وتقوية الإشارة لتصل إلى كل ركن من أركان منزلك، خاصةً إذا كنت تحاول تغطية مساحة كبيرة، وذلك عن طريق استقبال الإشارة اللاسلكية من جهاز التوجيه الخاص بك وتقويتها لتغطي الأماكن التي تعاني فيها من ضعف الشبكة.

كما تتميز هذه الأجهزة بأنها سهلة التشغيل، فكل ما عليك فعله هو اختيار مكان جيد – يُفضل أن يكون في منتصف المسافة بين جهاز التوجيه وبين المكان المراد تقوية الإشارة فيه – ثم توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، والضغط على زر (WPS) لمزامنته مع جهاز التوجيه الخاص بك.

الجدير بالذكر أنه ليس من الضروري في معظم الحالات أن يكون جهاز تقوية إشارة الواي فاي يحمل العلامة التجارية نفسها لجهاز التوجيه حتى يعمل، حيث يوجد الكثير من الأجهزة التي تتوافق مع معظم أجهزة التوجيه المتاحة في الأسواق، وهناك العديد من الخيارات القوية التي تتوفر بأسعار مناسبة.

فيما يلي أفضل 4 أجهزة لتقوية إشارة الواي فاي في المنزل لعام 2020:

1- جهاز TP-Link RE200 WiFi Extender:

يُعتبر جهاز (TP-Link RE200 WiFi Extender) خيارًا مثاليًا للاستخدام في المنزل أو في مكتب صغير، ويتم توصيله مباشرة بمقبس الحائط دون عناء التعامل مع أسلاك الكهرباء، ويتميز بأنه سريع، وموثوق به، ويعمل مع جميع أجهزة التوجيه تقريبًا.

كما أنه سهل الاستخدام جدًا، كل ما عليك فعله هو توصيله بمصدر الطاقة، ثم الضغط على زر WPS في جهاز التوجيه، وزر (RE) في جهاز RE200 للاتصال بالشبكة بسهولة. وسيبدأ بث إشاراته على النطاقين 2.4 و 5 جيجاهرتز.

ويقدم كلا النطاقين سرعات ثابتة في جميع أنحاء المنزل تصل إلى 750 ميجابت في الثانية، مما يضمن لك الاستفادة بشكل جيد من سرعة ISP العالية،وهي مثالية لبث الفيديو العالي الدقة، والألعاب عبر الإنترنت وغيرها من المهام التي تتطلب عرض نطاق ترددي عالٍ، إلى جانب سرعات تحميل عالية أيضًا.

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كما يتضمن الجهاز منفذ (Ethernet) لتوصيل الأجهزة سلكيًا، مثل الحاسوب المكتبي، وأجهزة التلفاز الذكية، في الوقت نفسه يمكن للجهاز مشاركة الشبكة اللاسلكية أيضًا. وكل ذلك بسعر 149 ريالًا سعوديًا فقط.

2- جهاز D-Link DAP-1620:

يعمل جهاز (D-Link DAP-1620) مع معظم أجهزة التوجيه، ويتميز بأنه صغير الحجم، ويعمل على النطاقين 2.4 و 5 جيجاهرتز، ويقدم كلاهما سرعات تصل إلى 1300 ميجابت في الثانية.

يدعم الجهاز أيضًا تقنية (D-Link Wi-Fi Mesh) التي تعمل مع أجهزة التوجيه المتوافقة لإنشاء شبكة قوية، ويدعم منفذ (Gigabit Ethernet) لإنشاء نقطة وصول Wi-Fi أو توصيل الجهاز سلكيًا. ويتوفر بسعر 189 ريالًا سعوديًا.

3- جهاز TP-Link TL-WA850RE:

يعمل جهاز (TP-Link TL-WA850RE) على تقوية إشارة الواي فاي، ويقلل من تداخل الإشارة لضمان تغطية Wi-Fi موثوقة في جميع أنحاء منزلك أو مكتبك. ويتميز بالحجم الصغير والتصميم المدمج الذي يتيح توصيله مباشرة بمقبس الحائط، مما يجعل من السهل تثبيته، وكذلك نقله في أنحاء المنزل بمرونة.

يقدم الجهاز سرعة ثابتة تصل إلى 300 ميجابت في الثانية، وهي مثالية لبث الفيديو والموسيقى والألعاب عبر الإنترنت. كما يتضمن منفذ (Ethernet) لإنشاء نقطة وصول Wi-Fi أو توصيل الأجهزة سلكيًا.

يأتي مع الجهاز تطبيق يُسمى (Tether) متاح لهواتف آيفون وأندرويد، يتيح لك الوصول بسهولة إلى الميزات المختلفة وإدارتها، منها: الوضع الليلي للتحكم في مصابيح LED التي تشير إلى جودة الإشارة، مما يسمح لك بالاستمتاع بنوم هادئ ليلاً إذا كان الجهاز موجودًا في غرفة النوم. يتوفر بسعر 115 ريالًا سعوديًا فقط.

4- جهاز Linksys RE6300:

يعمل (Linksys RE6300) على توسيع نطاق شبكة Wi-Fi لديك، بحيث يمكنك الاستمتاع بإشارة Wi-Fi أقوى حتى في الأماكن المفتوحة، ويتوافق مع جميع أجهزة التوجيه اللاسلكية..، كما يدعم تقنية تُسمى (Spot Finder) تساعدك في تحديد مكان وضعه الأمثل.

كما يعمل الجهاز على النطاقين 2.4 و 5 جيجاهرتز، ويقدم كلاهما سرعات ثابتة في جميع أنحاء المنزل تصل إلى 750 ميجابت في الثانية، ويمكنه أيضًا تركيز إشارة الواي فاي مباشرة في أجهزتك المتصلة للحصول على الأداء الأمثل، بفضل تقنية (Beamforming).

كما تعمل تقنية (Crossband) على زيادة الاستخدام المتزامن لكلا النطاقين من أجل نقل البيانات العالي السرعة والبث دون انقطاع. ويتضمن أيضًا منفذ (Ethernet).

يتوفر هذا الجهاز بسعر 273 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 27%، أي بسعر 199 ريالًا سعوديًا فقط.

