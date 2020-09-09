آبل تعلن عن موعد مؤتمر الكشف عن آيفون 12 هذا الشهر

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كما هي العادة، تعقد شركة آبل مؤتمرها السنوي للكشف عن هواتف آيفون الجديدة في سبتمبر، وهذه المرة ستكون في 15 سبتمبر، بالرغم من أن الهاتف على الأرجح لن يتوفر في الأسواق بنفس الشهر.

ويبدو من خلال الشعار الذي استخدمته الشركة “الوقت يمضي مسرعاً” فإننا قد نرى إطلاق ساعة ذكية جديدة أيضاً.

وبسبب أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على عمليات آبل من توقف المصانع وغيرها، فإن مؤتمر الشركة سينعقد متاخراً اسبوع أو أكثر عن المعتاد، كما أن توفر الهاتف للشراء في الأسواق لن يكون كالمعتاد بل قد يتأخر إلى اكتوبر أو ربما نوفمبر.

لأن مؤتمر آبل في سبتمبر يعتبر أضخم حدث للأجهزة والعتاد، فإنه من المتوقع أن تطلق فيه آيباد آير جديد، وكذلك المساعد المنزلي HomePod لكن بنسخة أصغر، وهناك احتمال يشير إلى سماعات رأس بعلامة آبل التجارية، وليست Beats.

يذكر أن التوقعات تشير إلى وجود هاتفي آيفون 12 هذا العام، الأول بقياس 5.4 بوصة والثاني 6.1 بوصة، وهاتفي آيفون 12 برو، الأول بقياس 6.1 بوصة والثاني بقياس 6.7 بوصة.

