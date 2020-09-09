غيوم متوسطة على شمال المملكة ووسطها وشرقها
توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، فرص أمطار متفاوتة تصل إلى غزيرة على عدة مناطق، مشيرًا إلى احتمال انتشار الغيوم المتوسطة على أجزاء من شمال المملكة ووسطها وشرقها.
وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اليوم الأربعاء ٢١ المحرم الموافق ٩ سبتمبر، والأيام القليلة القادمة، متوقع فرص أمطار متفاوتة تصل إلى غزيرة على (أجزاء) من مناطق جازان وعسير والباحة ومحافظة الطائف ومنطقة مكة عمومًا ومنطقة المدينة. وتمتد الفرصة أحيانًا إلى منطقة تبوك وإلى جنوب غرب منطقة حائل».
وأضاف: «كما تشير بعض المواقع إلى احتمال انتشار الغيوم المتوسطة على أجزاء من شمال المملكة ووسطها وشرقها، وقد تتشكَّل خلالها تكويناتٌ ممطرةٌ متفاوتةٌ نواحي المنطقة الشرقية وكذلك منطقة الرياض، خصوصًا جنوبها».
من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبةً برياح نشطة على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، مع سماء غائمة جزئيًّا على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها.
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كانت هذه تفاصيل خبر تمتد لعدة أيام.. «الصخري» يتوقع أمطارًا غزيرةً على 6 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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