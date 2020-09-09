أطلقتها الميليشيا بطريقة متعمدة..
كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن نجاح قوات التحالف المشتركة، اليوم الأربعاء، في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، إن الطائرة المفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات الجوية تدمر «مفخخة حوثية» جديدة قبل وصولها إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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