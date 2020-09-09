«الأرصاد» عن «طقس الأربعاء»: سحب ماطرة ورياح نشطة على عدة مرتفعات بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة» تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك.

ووفق تقرير «هيئة الأرصاد»، ستكون السماء غائمة جزئيًّا على وسط وأجزاء من شرق وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-42كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

بينما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.