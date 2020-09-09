«الحصيني»: أمطار غزيرة وحبات برَد على 5 مناطق.. الأربعاء وليلة الخميس

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برَد على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أن الحالة الماطرة تسبقها رياح نشطة ورياح متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي والكويت.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع –بإذن الله– الأربعاء 21/1/1442هـ وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، خاصةً المرتفعات وأجزاء من عمان والإمارات واليمن تسبقها رياح نشطة ورياح متوسطة بين ينبع وجدة والربع الخالي والكويت».

وتتوقَّع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأربعاء، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وتتأثر بالحالة المناخية نفسها المدينة المنورة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، مع سماء غائمة جزئيًّا على وسط المملكة وأجزاء من شرقها وشمالها.

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