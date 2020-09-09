حدد غرامة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس
تفاعل «المرور السعودي»، مع مقطع فيديو نشره أحد المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يظهر شاحنة كبيرة تسير عكس الاتجاه. وقال «المرور السعودي»: «تم التعرف على الشاحنة وقائدها، وسيتم إحالته إلى الهيئة المرورية».
وفي وقت سابق، أوضح «المرور السعودي» أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال».
@eMoroor السلام عليكم ورحمته الله وبركاته مخالفة عكس سير pic.twitter.com/zUrDCXIDq0— عبدالرحيم.. (@Fpi1914) September 7, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثق سير شاحنة كبيرة عكس الاتجاه.. و«المرور» يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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